أحمد موسى يزف بشرى للمصريين.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة.. تحذير عاجل من الأرصاد| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى يزف بشرى للمصريين على الهواء بشأن حزمة الحماية الاجتماعية

أعلن الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين بشأن حزمة اجتماعية المرتقبة قبل شهر رمضان حيث تعكف الحكومة عليها خلال الفترة الحالية وقبل شهر رمضان.

حزمة حماية اجتماعية للمواطنين. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المصريين

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي.

«أبو العينين» يحذر من تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي .. فيديو

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أهمية الذكاء الاصطناعي وما أحدثته التكنولوجيا من تطور كبير، محذرًا من التحديات الكبرى التي تواجه استخداماته، والتي تتطلب تضافر الجهود العربية لوضع استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.

محافظ شمال سيناء: تهجير الفلسطينيين لمصر خط أحمر.. ورفح الجديدة للمصريين

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنه بمجرد أن تم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، عملنا على دخول المساعدات لقطاع غزة، ودخول الجرحى والمصابين، مع العمل على ارسال المساعدات.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء مدبولي بالمسؤولين عن الحوار الوطني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، وضياء رشوان مسؤول الحوار الوطني في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة واستمرار النقاش حول أبرز قضايا العمل والشأن العام.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أنه ستظل قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية يومي الإثنين والثلاثاء، والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تصل لـ21 درجة مئوية.



صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن زيادة في طلبات العلاج ويؤكد فعالية استراتيجياته

كشف الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق استقبل خلال عام 2024 حوالي 165 ألف طلب علاج من مرضى الإدمان عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.



مشهد خرافي.. لميس الحديدي تعلق على إنقاذ 3 أطفال بحريق فيصل

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على فيديو اجتاح منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، يوثّق بطولة عدد من شباب منطقة فيصل في إنقاذ ثلاثة أطفال من حريق شقة في منطقة كعابيش وكاد أن يودي بحياتهم.

جاسر.. قصة تحد وإرادة تحول التوحد إلى نجاح بفضل دعم والدته| فيديو

رصد برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة “صدى البلد 2”، قصة ملهمة للشاب جاسر، الذي واجه التوحد في طفولته، لكنه استطاع تجاوز التحديات بفضل دعم والدته، التي كانت مثله الأعلى، وظلت ترافقه في جلسات التخاطب لمدة 8 سنوات، حتى في أثناء حملها بطفلها الآخر.



نظام اللامركزية| حسام بدراوي يطرح حلول جذرية لتطوير التعليم

أكد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، أن مشكلة التعليم في مصر معروفة جذورها، وما يصيبنا بالحزن أننا نعلم هذه المشكلات ولا نسعى لحلها بشكل جذري، قائلًا: “الدولة على مدار 25 عامًا مضت وضعت سياسات واستراتيجيات، لكنها لم تُنفذ، وفي عام 2014، تم إعلان تشكيل لجنة حكومية لوضع رؤية مصر 2030 في التعليم.”



أسامة أبو المجد: 19 ألف سيارة موجودة في الموانئ

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات "الزيرو" يخص السيارات في الجمارك استيراد شخصي أو بعض السيارات التجاري التي سجلت على المنظومة مسبقًا، مشيرا إلى أن القرار الصادر يوم 28 يناير ليس الأول وحدث قرار مماثل له في وقت سابق، وهذه السيارات لم تخرج من الجمارك لأن بها مشكلة أو حدث خطأ في التسجيل على النافذة، حيث إنه كان يتم تسجيل السيارات على بعض أخر غير بند السيارات لإرسال الرقم التعريفي إلى التجار بالدولة الأجنبية

حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يجري سلسلة من الجولات الميدانية على الأسواق والذي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية وتأتي تكليفًا من رئيس الوزراء بشأن مراقبة الأسعار وضبط الأسعار لوفرة وإتاحة السلع قبل شهر رمضان.