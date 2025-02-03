نجوى كرم تستعد لحفل أمستردام .. وتحضر مفاجآتها

بدأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم استعدادها المكثف لحفلها المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام بتجهيز مجموعة من المفاجآت التي ستقدمها على خشبة مسرح قاعة الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW.

الحفلة تأتي ضمن جولتها العربية والعالمية لعام 2025، وذلك مساء يوم 8 فبراير 2025، وسط توقع حضور كثيف من الجاليات العربية المقيمة في هولندا ودول الجوار الأوروبية.

ومن جهة أخرى، أظهرت عدد المشاهدات التي حصلت عليها أغنيات نجوى كرم من حفلها الأخير في "دبي أوبرا"، والتي عرضتها ضمن قناتها الرسمية في "يوتيوب" نجاحاً كبيراً، خاصة وأن الأغنيات التي تضمنها الحفل في نهاية العام 2024 حملت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الحاضر في مسرح "دبي أوبرا"، والذي جاء مكتملاً العدد.