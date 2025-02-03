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معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على الآيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على الآيزو

معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على شهادة الإعتماد الدولية الأيزو
معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على شهادة الإعتماد الدولية الأيزو
محمد إبراهيم

حصلت المعامل المرجعية والطبية بالورشة الرئيسية لمعدات القياس والمعايرة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة على شهادة الإعتماد الدولية "الأيزو" (ISO/IEC17025:2017) من المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC)، وذلك بعد إستيفائها لكافة الشروط والمعايير اللازمة للحصول على تلك الشهادة ، وتعد بذلك المعامل الطبية المرجعية بالورشة هى الأولى فى مصر والشرق الأوسط المُعتمدة فى هذا المجال . 

وخلال مراسم تسليم الشهادة ألقى اللواء أح مصطفى محمد القويسنى مدير الأسلحة والذخيرة كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للإدارة ووحداتها التابعة لتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات والحفاظ على الكفاءة الفنية والتطوير المستمر لمعدات القياس والمعايرة إستناداً على الأُسس العلمية المدروسة بما يدعم تنفيذ كافة أعمال القياس والمعايرة للقطاعين العسكرى والمدنى على النحو الأمثل.

كما ألقى المهندس هانى الدسوقى المدير التنفيذى بالمجلس الوطنى للإعتماد (EGAC) كلمة أعرب خلالها عن تقديره للقوات المسلحة ودورها فى مواكبة التطوير المستمر بمنظومة التأمين الفنى واتباع أحدث معايير الجودة العالمية فى مختلف التخصصات.

حضر المراسم عدد من ضباط الأسلحة والذخيرة وممثلى المجلس الوطنى للإعتماد (EGAC).

يأتي ذلك إستمراراً للدعم الذى توليه القوات المسلحة لتطوير كافة الوحدات التخصصية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات القياسية العالمية بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار.

القوات المسلحة إدارة الأسلحة والذخيرة الأيزو

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