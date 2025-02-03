مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة من خلال عينة الدراسة التي شملت 6200 مفردة بالمناطق المطورة "الأسمرات، روضة السيدة، أهالينا، حدائق أكتوبر، الخيالة، المحروسة، بشائر الخير بالإسكندرية".

وأوضح التقييم أن أكثر من 83% من مفردات العينة تم زيارتهم وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها الصندوق، منها أنشطة التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا، وتعريفهم بأنواع المخدرات وتأثيراتها والاكتشاف المبكر للتعاطي، بمتوسط عدد زيارات 5 لكل أسرة، كما أن غالبية الأسر شاركت في الفعاليات التي ينفذها الصندوق.

جاء ذلك خلال فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة.

حضر الفعالية كل من: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ممثلو الوزارات والجهات المعنية والأهلية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.