الأونروا: الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهورة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن لديهم أكثر من 13 ألف موظف في الوكالة بقطاع غزة يقدمون الخدمات للأهالى بصفة دائمة، مشيرا إلى أن الوكالة تستقبل المعونات، ويتم توزيعها على أهالى قطاع غزة مباشرة.

وقال “أبو حسنة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهور، والخمس الأشهر الماضية آلاف من المرضى، بسبب تدمير المشافي وإنهيار المنظومة الصحية.

وتابع المتحدث الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، "استقبلنا حوالى 8 ملايين زيارة طبية في قطاع غزة، وهذا دليل على معاناة أهالى قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم مضاعفة العيادات في قطاع غزة ورفح، وكذلك عودة مركز غزة للعمل مرة أخري.