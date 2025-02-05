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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء خلال مستهل التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر .

وكانت أسعار الدولار أمس الثلاثاء تراجعت  في ختام التعاملات في  البنوك العاملة في مصر عدا 3 بنوك .

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العملات مقابل الجنيه، الإضافة إلى العديد من أسعار السلع والخدمات.


وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه مسجلا 50.33 للشراء و50.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم 


سعر الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات سجل 50.32 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل 50.31 جنيه للشراء و50.41 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن


سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست  50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد  50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 50.27 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي سجل  50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.


سعر الدولار الان في بنك الكويت الوطني  50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد سجل  50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  سجل  50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة  سجل  50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل  50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع     


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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