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تراث مشترك ووئام خالد .. معرض جديد في شرم الشيخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراث مشترك ووئام خالد .. معرض جديد في شرم الشيخ

تراث مشترك ووئام خالد معرض بـ متحف شرم الشيخ
تراث مشترك ووئام خالد معرض بـ متحف شرم الشيخ
محمد الاسكندرانى

نظم متحف شرم الشيخ معرض مؤقت بعنوان " تراث مشترك ووئام خالد " بمناسبة اسبوع الوئام العالمي بين الأديان، تم إفتتاح المعرض بحضور الشيخ عبد الرحيم المغازي- إدارة أوقاف شرم الشيخ و القس يوسف السينائى والقس يوحنا السينائى، كنيسه السمائيين شرم الشيخ ،والشيخ حسن سالم - شيخ شباب مدينة شرم الشيخ.


قالت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن المعرض يجمع بين الجمال الفني والقيمة التاريخية لهذه المقتنيات ليعكس روح التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة التي تميزت بها تلك العصور والذي نتج عنه تنوع ثقافي فريد ونماذج رائعة من الفن الديني والحضاري.


أوضحت إدارة المتحف ، أنه يهدف لإثراء العرض المتحفي بقطع أثرية تنتمي للفن القبطي والإسلامي والعصر الحديث لإبراز أهمية التناغم والتعايش الثقافي والديني في حضارتنا الإنسانية من خلال مجموعة مختارة من المقتنيات الأثرية من مخزن متحف شرم الشيخ الأثري.


ويضم المعرض عدد ٨ قطع أثرية عبارة عن ، آنية فخارية عليها زخارف باللونين الأحمر والأسود ،جرة من الفخار بها زخارف نباتية قبطية ،حامل مصحف خشبي مطعم بالصدف والعاج.


كما يحتوي المعرض على مبخرة عليها زخارف أوراق نباتية من الفضة ،ملعقة من الفضة علي اليد زخارف نباتية مفرغة وأخري بارزة ،كسرة من الخزف عليها طائر وأفرع نباتية من العصر الأيوبي ، بلاطتان خزفيتان عليهما زخارف نباتية.


ويعد متحف شرم الشيخ جسراً بين الحضارات، حيث يجمع بين قطع أثرية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، مما يجعله مكانًا مثالياً لتسليط الضوء على فكرة التعايش بين الثقافات والأديان، ويحتوي المعرض المؤقت "تراث مشترك ووئام خالد" على مقتنيات تعكس التنوع الثقافي والفني والديني الذي شهدته مصر على مر العصور، بدءاً من العصر القبطي مروراً بالعصر الإسلامي ووصولاً إلى العصر الحديث.


 

شرم الشيخ متحف شرم الشيخ تراث تراث مشترك ووئام خالد اسبوع الوئام العالمي

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