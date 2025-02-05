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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

7 تصريحات مهمة جمعت العلاقات السياحية والأثرية المصرية التركية

8 تصريحات هامة جمعت العلاقات السياحة والأثرية المصرية –التركية
8 تصريحات هامة جمعت العلاقات السياحة والأثرية المصرية –التركية
محمد الاسكندرانى

شهدت الساعات القليلة الماضية تسلم مصر من تركيا 152 قطعة أثرية ،نتاج العلاقات الطيبة والتاريخية  التى تجمع البلدين حفاظا على التراث والسياحة .


وفى إطار ذلك نسرد أبرز 7 تصريحات لوزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي خلال لقائه نظيرة التركي محمد نوري إرصوى خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة التركية أنقرة .


1-دعوة الأتراك للاستثمار السياحي في ظل فرص تشجيع الاستثمار في مجال الفنادق
2- توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة
3- تسلم شريف فتحي عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية
4- الجانب التركي حريص على الحفاظ على التراث الثقافي وحماية الإرث الإنساني 
5- العمل مع المنظمات متعددة الأطراف لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية
6- فتح قنوات للتعاون المستقبلي أكثر قرباً مع مصر
7- إعادة القطع الأثرية إلى بلدها الأم مصر خطوة هامة في ترسيخ علاقات الصداقة


يذكر أن حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشارة شيم الجرف، بالسفارة المصرية في تركيا،  وجوركن يازجي نائب وزير السياحة والثقافة التركي  والسيد علي إركان مستشار وزير السياحة والثقافة التركي، وجوزدي ساهين رئيس دائرة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية، والسيدة زينب بوز رئيس قسم مكافحة التهريب.

وعقب اللقاء قام شريف فتحي بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، رافقه فيها نائب اوزير السياحة والثقافة التركي ومدير المتحف، كما أجري السيد  الوزير مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.

مصر السياحة تركيا

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