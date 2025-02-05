منظمة التحرير: نرفض دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن "منظمة التحرير الفلسطينية"، أعلنت رفضها لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن حل الدولتين هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام.

كما شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، على رفض القيادة الفلسطينية لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من ارض وطنه.

وأوضح الشيخ عبر صفحته على منصة "إكس"، "أن القيادة الفلسطينية تؤكد على موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للامن والاستقرار والسلام."

ورداً على تصريحات ترامب حول التهجير قال الشيخ "هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى".

كما ثمن الشيخ الموقف العربي الملتزم بثوابت الشعب الفلسطيني برفض كل دعوات التهجير.

كان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة".

وأضاف "سنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكه. سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".