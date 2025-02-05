الكرملين يرد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين سمع تصريحات ترامب حول احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة ورد فعل دول الشرق الأوسط حول رفض هذا الاقتراح.

وقال في تصريحات له : موسكو تأمل أن يكون هناك سياسيون في أوروبا يفهمون عبثية وخطورة مناقشة إمداد كييف بالأسلحة النووية.

وأضاف : موقف روسيا من التسوية في الشرق الأوسط معروف وهي ممكنة فقط على أساس "حل الدولتين".

وتابع : تصريح وزير الخارجية الأميركي روبيو بشأن التعددية القطبية يتطابق مع رؤية موسكو وروسيا ترحب به.

وأردف : الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة من خلال إدارات محددة وقد تكثفت في الآونة الأخيرة.

و عن تصريحات زيلينسكي حول "الاستعداد" للمفاوضات ذكر : يجب أن تكون مبنية على شيء ما وإلا فهي كلام فارغ وزيلينسكي يواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بشرعيته ولكن روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات.

وأكمل : روسيا عازمة على مواصلة العلاقات الوثيقة مع إيران.

وأتم :الديناميكيات في منطقة العملية العسكرية الخاصة تؤكد على أن النية لإجراء المفاوضات يجب أن تأتي من كييف.