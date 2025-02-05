الصحة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة منظومة التكليف

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في مشروع ميكنة منظومة التكليف وتوزيع الخريجين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «.Link Development»

وخلال الاجتماع، أكد نائب الوزير أهمية هذا المشروع في تطوير منظومة التكليف، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المكلفين على مختلف المؤسسات والجهات الصحية في أنحاء الجمهورية، بما يدعم ضمان تحقيق احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر البشرية، ويحقق رؤية «مصر 2030» نحو التحول الرقمي.

وقال نائب الوزير إن ميكنة منظومة التكليف ستساهم في تسهيل إجراءات التكليف، وتقليل الوقت والجهد للمكلفين، وتقديم طلباتهم إلكترونياً، ومتابعة حالة طلباتهم بشكل لحظي، وتسهيل التواصل بين المكلفين والجهات المعنية بالتكليف.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل التقدم في مراحل المشروع المختلفة، والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ، والحلول المقترحة لتذليل العقبات، والمتطلبات المحددة وأهداف وتطلعات قطاع التحول الرقمي بالوزارة للمشروع، وصياغة خارطة طريق استراتيجية لتحقيق التنفيذ الفعال.

تطوير منظومة التكليف

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التكليف وتحسين أوضاع الأطباء وجميع الفئات من العاملين في مجال المهن الطبية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبه، بما يساهم في تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، والمهندس خالد متولي، مدير عام التمكين الرقمي بوزارة الاتصالات، والمهندس شريف الخولي، مدير مشروعات الصحة الرقمية بوزارة الاتصالات، والمهندس محمد إبراهيم، مدير إدارة الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات، وممثلو شركة «Link Development»، وممثلو مركز معلومات وزارة الصحة.