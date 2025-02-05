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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيسا الأعلى للإعلام واللجنة البارالمبية المصرية يبحثان سبل التعاون المشترك

رئيسا الأعلى للإعلام واللجنة البارالمبية المصرية يبحثان سبل التعاون المشترك
رئيسا الأعلى للإعلام واللجنة البارالمبية المصرية يبحثان سبل التعاون المشترك
محمد سمير

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، د.حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومحمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك، وكيفية قيام الإعلام بلعب دور أكبر في تعريف المواطنين بأنشطة اللجنة البارالمبية المصرية وكذلك الرياضات والأبطال البارالمبيين، لجذب المزيد من الرعاة لتنمية موارد اللجنة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالرياضة البارالمبية، من خلال توفير كافة الإمكانيات التي تساعد على صناعة البطل البارالمبي، ورفع علم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وقال د.حسام الدين مصطفى، إن الرياضات البارالمبية تعيش أزهى عصورها في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعداد الرياضيين والأبطال البارالمبيين للفوز بالبطولات العالمية، خاصة مع حصول هؤلاء الأبطال على ٧ ميداليات متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤.

خالد عبد العزيز اللجنة البارالمبية بارالمبياد الأعلى للاعلام حسام مصطفي

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