أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

كشف الإعلامي أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن مشاركة ناصر ماهر مع الزمالك أمام الإسماعيلي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يستعيد ناصر ماهر أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري بعد تعافيه من الإصابة ".



يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كان اللاعب قد تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية وعاد لتدريبات الأبيض تدريجياً خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني استبعاده من مباراة بيراميدز الأخيرة.