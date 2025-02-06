ياريت يتقفل | علي قدورة يطالب بقرار ضد تيك توك

تحدث علي قدورة مغني المهرجانات المعتزل، عن تجربته مع منصة "تيك توك"، خاصة بعد قرار الاعتزال والتي كان يستخدمها في الماضي، مؤكدا أنه كان يشعر بالتسول إذا طلب أحد المستخدمين أن يرسل له "وردة".

وقال «قدورة»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على فضائية «صدى البلد2»، إنه أصبح حاليًا يستخدم تطبيق "تيك توك"، في الترويج لشغله في مجال الملابس فقط، ويترك صفحته على التطبيق لزوجته هي التي تتابع التعليقات، وترد على متابعيه بشأن العروض التي يطرحها على الملابس.

وتابع مغني المهرجانات المعتزل: من يرسل لي الهدايا دون طلب فتعتبر هدية، متابعاً: "لما كنت بقعد على التيك توك بشعر بقلة قيمة وشحاتة، وفي ناس محترمة كتير علشان معممش، وفي قلة أدب كتير للأسف، وياريت يتقفل، لأنه بقى شغلة أي حد وفي ناس ليل نهار فاتحة عشان الهدايا".

تمنى علي قدورة أن يفتتح مصنعًا كبيرًا للملابس، ويقوم بالتصدير للخارج، ويساعد الشباب على وجود فرص للعمل.