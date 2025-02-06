بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث قال إن هناك صدمة حرارية بسبب البرودة الليلية المتأخرة ، وذلك لأننا معرضين لتأثيرات منخفض بارد بعد أيام دافئة متزامنة مع اول أمشير.

انخفاضات متتالية

وأوضح " فهيم" خلال تصريحات له ، أن معظم نماذج التنبؤ بالمناخ بمركز معلومات تغير المناخ تتوقع انخفاضات متتالية فى الايام الاخيرة من طوبة وفي العشرة الاولى لأمشير وذلك من الفترة 7 فبراير حتى 12 فبراير 2025 على الأقل .

️ولفت " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أنه على حسب قراءات النماذج فان الحرارة الدنيا سوف تنخفض إلى ما دون 6 - 7 ° مئوية فى مناطق من الظهير الصحراوي للدلتا رغم انها بالنهار حول الـ 22 - 23 ° مئوية .

وأشار إلي أن هذه الاجواء ( كانت في الفترة من 16 -22 فبراير 2021) .

فرق حراري

️وأوضح أن هناك فرق حراري كبير بين الليل والنهار مما يسبب ما يسمى بالصدمة الحرارية لكتير من المحاصيل الموجودة سواء خضر او فاكهة . خصوصاً الفاكهة لانها فى معظمها بدأت البراعم الخضرية او الزهرية او شماريخ التزهير او بداءات البراعم فيها ..

حالة الطقس اليوم



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وقد تمتد خفيفة مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس في القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة نهاراً مع نشاط الرياح، ودرجات حرارة عظمى تصل إلى 17 درجة مئوية وصغرى حوالي 11 درجة مئوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن يشهد الطقس غدًا، الأربعاء 5 فبراير 2025، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يستمر نشاط الرياح على غالبية الأنحاء، والتي تصل سرعتها إلى (50:35 كم/س)، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط، والأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة، على مناطق متفرقة شمال البلاد.