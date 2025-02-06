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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

قائد سيارة بورسعيد
قائد سيارة بورسعيد
محمد الغزاوى

ينشر موقع صدى البلد أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات فى بورسعيد، والذي لقي حتفه نتيجة غيبوبة سكر أفقدته السيطرة على قيادة السيارة، فحطمت عامود إضاءة بالشارع وواجهة محل المأكولات.

كانت هيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد أعلنت وفاة أشرف البلاح، مستخلص جمركي، إثر غيبوبة سكر تسببت في اقتحام مطعم للوجبات السريعة ببورسعيد.

وقع الحادث بشارع 23 ديسمبر في حي الزهور حيث فقد البلاح السيطرة على سيارته BMW، مما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة في منتصف الطريق عند الإشارة، قبل أن تقتحم أحد مطاعم المأكولات السريعة.

ونتيجة لذلك، تحطمت واجهة المطعم الزجاجية بالكامل، مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، ووفاته.

وأفادت التحريات الأولية أن البلاح أصيب بغيبوبة سكر أثناء قيادته، مما أدى إلى الحادث.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وهما: أحمد أسامة أحمد (36 عامًا) الذي أصيب بكدمات، وحسن فهمي حسن (50 عامًا) الذي تعرض لحالة غيبوبة تامة ونزيف في المخ، بينما توفي قائد السيارة أشرف البلاح.

كما تواجدت قوات الحماية المدنية في الموقع، وقام ونش تابع لإدارة مرور بورسعيد برفع السيارة والتحفظ عليها.


وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث تواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

بورسعيد الرعاية الصحية حوادث بورسعيد

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