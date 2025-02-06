أخبار العالم .. واشنطن تؤكد أن سفنها ستعبر قناة بنما "دون رسوم" بعد تعهد ترامب.. ووزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن اتفاق يسمح للسفن الحكومية بعبور قناة بنما دون دفع أي رسوم، ما يسهم في توفير ملايين الدولارات سنويًا للولايات المتحدة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، عن عدم مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستُعقد في جنوب أفريقيا، مُتهمًا الحكومة المضيفة بتبني أجندة "معادية لأمريكا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إنه يتعين متابعة فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجب متابعة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتنفيذه.

رصدت سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في أبقار بولاية نيفادا الأمريكية، تختلف عن النوع الذي انتشر في قطعان الولايات المتحدة منذ العام الماضي، حسبما أكد مسؤولو وزارة الزراعة، الأربعاء.

أحرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحفية أفغانية، طرحت عليه سؤالا يتعلق ببلدها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في البيت الأبيض.

أرسلت الحكومة الأمريكية عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي 4 وكالات استخبارات محلية على الأقل، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في الوقت الذي اكتسبت به حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخما، الأربعاء.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إنه يفضل عدم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة لكن لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس دونالد ترامب خارج الصندوق.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول عملية حاجز تياسير شمالي الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين يوم الثلاثاء.

أدانت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، واصفة ذلك بالتطهير العرقي.