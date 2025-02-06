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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم .. واشنطن تؤكد أن سفنها ستعبر قناة بنما "دون رسوم" بعد تعهد ترامب.. ووزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد تعهد ترامب.. السفن الحكومية الأمريكية تعبر قناة بنما "دون رسوم"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن اتفاق يسمح للسفن الحكومية بعبور قناة بنما دون دفع أي رسوم، ما يسهم في توفير ملايين الدولارات سنويًا للولايات المتحدة.

روبيو يهاجم جنوب أفريقيا ويعلن مقاطعته لاجتماعات مجموعة العشرين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الأربعاء، عن عدم مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين التي ستُعقد في جنوب أفريقيا، مُتهمًا الحكومة المضيفة بتبني أجندة "معادية لأمريكا".

نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء إنه يتعين متابعة فكرة السماح لسكان غزة بالمغادرة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها.

نتنياهو: يجب متابعة مقترح ترامب بشأن غزة وتنفيذه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يجب متابعة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتنفيذه.

أمريكا .. رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور

رصدت سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في أبقار بولاية نيفادا الأمريكية، تختلف عن النوع الذي انتشر في قطعان الولايات المتحدة منذ العام الماضي، حسبما أكد مسؤولو وزارة الزراعة، الأربعاء.

ترامب يحرج صحفية أفغانية خلال مؤتمره مع نتنياهو: لا أفهم كلمة مما تقولين .. فيديو

أحرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صحفية أفغانية، طرحت عليه سؤالا يتعلق ببلدها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، في البيت الأبيض.

إدارة ترامب ترسل عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي الاستخبارات

أرسلت الحكومة الأمريكية عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي 4 وكالات استخبارات محلية على الأقل، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في الوقت الذي اكتسبت به حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخما، الأربعاء.

وزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة على الطاولة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إنه يفضل عدم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة لكن لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس دونالد ترامب خارج الصندوق.

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم حاجز تياسير شمالي الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول عملية حاجز تياسير شمالي الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين يوم الثلاثاء.

ماليزيا عن تصريحات ترامب بشأن غزة: تطهير عرقي وانتهاك واضح للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، واصفة ذلك بالتطهير العرقي.

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