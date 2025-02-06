الدفاع المدني بغزة : 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض

أكد الدفاع المدني في غزة أن 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض ، مشيرا الي ان الوضع مأساوي جدا تزامنا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة في تصريحات اعلامية له : مساعدات قليلة دخلت إلى القطاع ولم تصل أي خيام أو كارافانات أو بيوت جاهزة وأن جيش الاحتلال لا يسمح بدخول الوقود ومعدات الإنقاذ والإجلاء.

وأضاف الدفاع المدني : هناك تقصير واضح من الهيئات الدولية لضمان دخول المساعدات إلى القطاع وأن طواقمنا شبه عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعد فقدان 80% من إمكانياتنا.

كما طالب الدفاع المدني هيئة الصليب الأحمر الدولي بالدعم الفوري لطواقمه وتزويدهم بآليات التدخل والإنقاذ ، مشددا علي ان جيش الاحتلال يتعمد إعاقة دخول المعدات والمساعدات العاجلة لإغاثة أهالي القطاع.