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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني بغزة : 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد الدفاع المدني في غزة أن 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض ، مشيرا الي ان الوضع مأساوي جدا تزامنا مع ذروة المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة في تصريحات اعلامية له : مساعدات قليلة دخلت إلى القطاع ولم تصل أي خيام أو كارافانات أو بيوت جاهزة وأن جيش الاحتلال لا يسمح بدخول الوقود ومعدات الإنقاذ والإجلاء.

وأضاف الدفاع المدني : هناك تقصير واضح من الهيئات الدولية لضمان دخول المساعدات إلى القطاع وأن طواقمنا شبه عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بعد فقدان 80% من إمكانياتنا.

كما طالب الدفاع المدني هيئة الصليب الأحمر الدولي بالدعم الفوري لطواقمه وتزويدهم بآليات التدخل والإنقاذ ، مشددا علي ان جيش الاحتلال يتعمد إعاقة دخول المعدات والمساعدات العاجلة لإغاثة أهالي القطاع.

قطاع غزة الدفاع المدني منخفض جوي جيش الإحتلال

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