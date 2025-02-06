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سحب كثيفة وسقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحب كثيفة وسقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، الخميس 6 فبراير 2025، حيث يتوقع أن تغطي سماء القاهرة والعديد من المحافظات سحب كثيفة من السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

 كما ستنشط الرياح أحيانًا، ما يعزز الإحساس ببرودة الطقس.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، يسود اليوم طقس مائل للبرودة صباحًا، ولطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد. بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، ليسود طقس بارد على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذّرت الهيئة المواطنين من التغيرات الجوية السريعة، وأوصت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات سقوط الأمطار، خاصة على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

  • طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على معظم الأنحاء، مع احتمالية تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

 يتوقع استمرار نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تصل سرعتها إلى 50-35 كم/س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين 4-6 أمتار في البحر المتوسط، وبين 2.5-4 أمتار في البحر الأحمر.

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