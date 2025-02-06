مشروب عبقري .. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

يبحث الكثيرون عن مشروب صحي يساعد في بدء اليوم بنشاط وحيوية، وفي الوقت نفسه يساهم في تحسين الصحة العامة وفقدان الوزن.

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

ويعتبر شروب ماء بذور الشيا والشمندر واحدًا من المشروبات الصحية الغنية بالفوائد، خاصة عند تناوله صباحًا على معدة فارغة، وفقا لما نشر في موقع " إليكِ 7 أسباب تجعله خيارًا رائعًا لبدء يومك بها المشروب :

ـ تعزيز فقدان الوزن :

بذور الشيا غنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الطعام، مما يساهم في إنقاص الوزن.

ـ تحسين الهضم :

الألياف الموجودة في بذور الشيا تساعد في تحسين حركة الأمعاء، بينما يعمل الشمندر كمُلين طبيعي، مما يقي من الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

ـ تنقية الجسم من السموم :

الشمندر معروف بخصائصه في إزالة السموم من الكبد، مما يساعد في تحسين عملية التخلص من الفضلات وتعزيز الصحة العامة.

ـ تعزيز صحة القلب :

يحتوي المشروب على مضادات الأكسدة والأوميغا 3 من بذور الشيا، إلى جانب النترات الطبيعية من الشمندر، والتي تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

ـ زيادة الطاقة والنشاط :

الشمندر يعزز تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات، مما يحسن الأداء البدني ويمنح الجسم طاقة طبيعية تدوم طوال اليوم.

ـ تحسين صحة البشرة :

مضادات الأكسدة في الشمندر وبذور الشيا تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد والتصبغات.

ـ تقوية المناعة :

هذا المشروب غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C، الحديد، والمغنيسيوم، مما يساعد في دعم جهاز المناعة والحماية من الأمراض.

طريقة التحضير مشروب ماء بذور الشاي والشمندر

ـ انقعي ملعقة صغيرة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 15 دقيقة.

ـ أضيفي عصير نصف ثمرة شمندر طازجة إلى الماء.

ـ قلّبي المزيج جيدًا واشربيه صباحًا على الريق.