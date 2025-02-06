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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار جيتور X70 موديل 2025 بالسعودية .. الفرق بين شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي 9

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة وأحدث السيارات المطروحة عالميًا، بالإضافة إلى تقارير عن طرازات الـ SUV الرياضية.

يحتوي سوق السيارات المصرية علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ياريس، هيونداي أكسنت، نيسان صني، رينو لوجان،  اسبرانزا A516 .

يحتوي سوق السيارات المصرية علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها والحصول عليها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا موديل 2001، وتنتمي أسترا لفئة السيارات السيدان .

الفرق بين شيرى اى كيو 7 واكس بنج جي 9 موديل 2025

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتواجد بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي أن هذه الإصدارات تم توافرها بالسوق المصرية بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري.

تحتوي سوق السيارات المصرية علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، فولفو اى اكس 30 موديل 2025 الجديدة، وتنتمي اى اكس 30 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

كشفت شركة جيتور عن طرازها الجديد جيتور X70 موديل 2025 ، وتنتمي X70  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، شانجان CS75 بلس، وهافال H6، وإم جي RX8 .

سيارات مستعملة نيسان صني السوق المحلي هيونداي أكسنت شيرى اى كيو 7 أوبل أسترا جيتور X70 موديل 2025 اكس بنج جي 9 موديل 2025 مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2025

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