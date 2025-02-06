قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: تقليص مدة استخراج تصريح سياحة اليخوت إلى نصف ساعة فقط
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
مقاطع فاضحة.. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع الراقصة هندية
وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها
أهداه نتنياهو لترامب.. ننشر أول صورة لجهاز البيجر
غياب جديد يهدد لاعب الزمالك أمام الإسماعيلي غدا | تفاصيل
بالزغاريد.. جنايات طنطا تقضي بإعدام شاب أنهى حياة زوجته عقب تأييد قرار المفتي
فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
جروس في ورطة قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري
دعاء الرزق للشيخ الشعراوي.. كلمات من ذهب رددها وارح قلبك
أنهوا حياة موظف في بورسعيد.. تشييع جثامين 3 أشقاء بعد تنفيذ حكم الإعدام عليهم
مسجلة عام 1934.. عائلة الشيخ محمد رفعت تهدي ماسبيرو تلاوات نادرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يُكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفرالشيخ، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة التي ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية ( الاتحادات الطلابية )، بحضور أمين الغفلول موجه عام التربية الاجتماعية، والسيد ياسين، موجه أول الاتحادات الطلابية، وهناء سلام عضو فني اتحاد طلاب المديرية.

وأشاد جودة، بتنافس الطلاب المتفوقين في المسابقة من كل إدارة تعليمية، وتمثل الشعب الثلاث (الأدبي - علمي العلوم - علمي الرياضيات)، متمنيًا للطلاب تحقيق الفوز في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية وحصد المركز الأول بفضل الله  فقد فاز فريق المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية العامين الماضين على التوالي، متمنياً أن يحصد الطلاب المركز الأول على مستوى الجمهورية.

الطلاب الأوائل، الشعبة الأدبية حنين أشرف الطور، إدارة فوه،  وحبيبة أحمد الكتامي، إدارة دسوق، والشعبة علمي الرياضيات، محمد فتحي عبد الرحمن، إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومحمد أحمد البنا، إدارة فوه، أما الشعبة علمي العلوم، محمد ياسر الدهنة، إدارة فوه، ووليد حسين الشاذلي، إدارة مطوبس التعليمية.

التربية والتعليم كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

محمد شريف

الخليج السعودي يوضح حقيقة انتقال محمد شريف إلى الزمالك

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 20 محافظة.. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

140 فرصة عمل بشركة للخدمات الأمنية بالخارج

الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ليس بالقمح فقط.. تعزيز تجربة جديدة لصناعة الخبز.. تفاصيل

المعمل المركزي للنخيل

وفد من دول أفريقية يزور المركزي للنخيل لبحث سبل التعاون بين الجانبين

بالصور

بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

متلازمة الموت المفاجئ .. البطانية تسبب 34% من حالات الاختناق للأطفال

متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات

صحة الشرقية تضبط مخالفات في 6 مخابز ومركز تجميع ألبان بديرب نجم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مشروب عبقري .. 7 أسباب صحية لبدء يومك بتناوله أبرزها فقدان الوزن

فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر
فوائد مشروب ماء بذور الشيا والشمندر

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عربية اقتحمت المطعم .. واقعة غريبة في بورسعيد بسبب "غيبوبة سكر"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد ارتفاع سعر الجرام أمس.. اعرف أسعار الذهب اليوم والدولار في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد