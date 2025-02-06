مروة ناجي تصل لبنان استعدادا لاحياء الذكري الـ 50 لأم كلثوم

وصلت اليوم الفنانة مروة ناجي الي مدينة بيروت بدولة لبنان وذلك استعدادا لمشاركتها في احياء حفل غنائي كبير بمناسبة الذكري الخمسين للسيدة أم كلثوم .

حيث كان في استقبال مروة ناجي الشركة المنظمة للحفل بالاضافة الي عدد من الجمهور الذين رحبوا بزيارتها لمدينة بيروت ، ومن المقرر ان تبدأ بروفات علي الأغاني التي ستقدمها خلال الحفل علي الفور .

وستقيم الفنانة مروة ناجي حفلها الغنائي التي ستحيي من خلاله الذكري الخمسين للسيدة أم كلثوم يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير في beiruthall.

يذكر أن الفنانة مروة ناجي كانت قد طرحت مؤخرا اولي اغاني البومها الغنائي الجديد والتي جاءت تحمل اسم " أنا مش قد غيابك " والتي تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج ومع الملحن مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس واخراج أحمد أسامة .