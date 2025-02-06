أمام أكبر محطة مونوريل| مول كليوباترا نقطة التقاء التسوق والترفيه مع مستقبل النقل

يعتبر مشروع المونوريل الجديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من وسائل النقل في مصر، حيث يساهم في تخفيف الازدحام المروري ويتيح تنقلًا أسرع وأكثر كفاءة في المدن الكبرى. يوفر المونوريل وسيلة نقل مريحة للزوار والسكان، ما يُعزز من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحيطة به.

في هذا السياق، يأتي مول كليوباترا ليكون أحد أهم المشاريع التجارية التي تتواجد أمام أكبر محطة للمونوريل الجديد في الشيخ زايد.

يتميز المول بموقعه الاستراتيجي على محور 26 يوليو، ما يجعله وجهة مثالية للتسوق والترفيه.

يمتد المول على مساحة 34 فدانًا ويجمع بين التصميمات العالمية الحديثة، مما يسهم في جذب أكثر من 30 مليون زائر سنويًا.

هذا الموقع المتميز يعزز من فرص جذب الاستثمارات ويضمن سهولة الوصول للزوار، مما يعكس أهمية الربط بين وسائل النقل الحديثة والمشاريع التجارية الكبرى.

يذكر أنه في أكبر حدث تجاري مهم بمدينة الشيخ زايد وقعت اليوم كارفور مصر عقود أول وأكبر فروعها في مدينة 6 أكتوبر بمشروع «مول كليوباترا» أحدث وأفخم مول تجاري بالشيخ زايد.