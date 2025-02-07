بالأبيض والأسود| مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود و أطرافه باللون الأبيض.

أنتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون ولم تبالغ في الزينة والإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.