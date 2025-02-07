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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن كبد وقوانص بالطشة في أسهل الخطوات

طاجن كبد وقوانص بالطشة
طاجن كبد وقوانص بالطشة
هاجر هانئ

طاجن كبد وقوانص بالطشة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات أيضا.

قدمت الشيف نونا مقدمة برنامج البلدي يوكل على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل طاجن كبد وقوانص بالطشة، فيما يلي….


مقادير طاجن كبد وقوانص بالطشة

كبد وقوانص مكعبات

(الطشة)

2طماطم مبشورة

2بصل جوليان

4فلفل رومي جوليان

2فلفل أخضر حار حلقات

1فلفل أحمر حار حلقات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

خل

زيت

كزبرة جافة

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

في طاسة ساخنة على النار نضع زيت والقوانص فقط مع رشة فلفل أسود ونشوح ثم نضيف الثوم و الفلفل الحار الأحمر والأخضر ثم نضيف الخل والتوابل كلها والفلفل الرومي والطماطم المبشورة ونقلب جيدا ثم نضع الكبدة ونقلب ونتركها حتى قرب التسوية ثم نصيف خليط من (البصل الجوليان المدبل بالملح والفلفل الأسود) ونقلب ويقدم وصحتين وهنا.

الشيف نونا طاجن كبد وقوانص مقادير طاجن كبد وقوانص بالطشة

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