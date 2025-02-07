طريقة عمل طاجن كبد وقوانص بالطشة في أسهل الخطوات

طاجن كبد وقوانص بالطشة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات أيضا.
قدمت الشيف نونا مقدمة برنامج البلدي يوكل على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل طاجن كبد وقوانص بالطشة، فيما يلي….
مقادير طاجن كبد وقوانص بالطشة
كبد وقوانص مكعبات
(الطشة)
2طماطم مبشورة
2بصل جوليان
4فلفل رومي جوليان
2فلفل أخضر حار حلقات
1فلفل أحمر حار حلقات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
خل
زيت
كزبرة جافة
كمون
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير
في طاسة ساخنة على النار نضع زيت والقوانص فقط مع رشة فلفل أسود ونشوح ثم نضيف الثوم و الفلفل الحار الأحمر والأخضر ثم نضيف الخل والتوابل كلها والفلفل الرومي والطماطم المبشورة ونقلب جيدا ثم نضع الكبدة ونقلب ونتركها حتى قرب التسوية ثم نصيف خليط من (البصل الجوليان المدبل بالملح والفلفل الأسود) ونقلب ويقدم وصحتين وهنا.