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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفصل الدراسي الثاني .. نصائح ذهبية من الصحة للطلبة وأولياء الأمور

بدء الدراسة - ارشيفية
بدء الدراسة - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

  الصحـــة  من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة الأطفـــال علي التركيز والانتباه، والحفاظ علي النمو البدني والعقلي من خلال التغذية الســـليمة والوقاية من الأمراض، كما أن الصحة النفســـية  مـــن الصحة العامة، وتؤثـــر علي قدرة الطفل علـــي التفاعل الاجتماعي أساسي تعتبـر جزء والتعلم بفاعلية فى تعليم الأطفال الســـلوكيات الإيجابية ولابد من التكامل.

  نصائح للاستعداد لبداية فصل دراسي جديد

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة للإستعداد لفصل دراسي جديد يتطلب تخطيط جيد  وتحضير الأكاديمي والشخصي. إليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك:  

  1.   الاستعداد النفسي: تحضير نفسك نفسي بإيجابية والابتعاد عن القلق يساعدك في الدخول إلى العام الدراسي بنشاط وحماس. 
  2.  تنظيم الوقت: قم بإعداد جدول زمني يتضمن مواعيد النوم والاستيقاظ والدراسة والأنشطة الترفيهية. حيث يساعد ذلك في تنظيم الوقت ويقلل من التوتر.
  3.  تحديد الأهداف: ً حدد أهدافا دراســـية للعام الجديد، ســـواء كانت تحســـين الدرجات، اكتســـاب مهارات جديدة، أو الانضمام إلى أنشطة معينة الأهداف تساعد في تحفيزك على العمل بجد.
  4.  تحضير الأدوات والمســـتلزمات الدراســـية : شراء مستلزمات الدراسة، يشعر الطلاب بالنشاط والحيوية في أول أيام العام الدراســـي، تأكد أن لديك كل الأدوات والمســـتلزمات التى تحتاجها، مثل الكتب والدفاتر والأقلام والحقائب
  5.  تنظيم بيئة الدراســـة: قم بتجهيز مســـاحة دراســـية مريحة وخالية من الإلهاءات. مكان هادئ ومنظم يساعدك على الدراسة بفاعلية أكبر. 
  6.  التواصل مع الزملاء والمعلمين: حاول التواصل مع زملائك ومعلميك قبل بدء العام الدراسي. ً بناء علاقات جيدة، يمكن أن يجعل المدرسة تجربة أكثر متعة ودعما.
  7.  الحرص على النوم المبكر : يجب التعود ً ا والابتعاد عن الســـهر، علـــي النوم مبكر لأن النـــوم المبكـــر يمنح الجســـم الطاقة والنشـــاط، ويســـاعد على عمليـــة الحفظ والتذكر في الدراسة. 
  8.  تناول وجبة الإفطار : يجب تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرســـة، لأنها تزود نشـــاط ّ الجســـم والمـــخ، وتمكن الطالب من التركيـــز والتفكير الجيد، على أن تكون خفيفة وســـهلة الهضم، ومكونة من كوب عصير أو لبن ومعها نصف رغيف وجبنة وكذلك بليلة باللبن وبعض المكسرات. 
  9.  تحضير الدروس: يجب تحضير دروســـك وقراءتها قراءة أولية، ووضع إشـــارات على الأشـــياء التي تجد صعوبة في فهمها، مما يساعدك على التميز وسط أصدقائك. 
  10.  وضع جدول للمذاكرة: يفضل وضع جدول للمذاكرة مع أول أيام الدراســـة، حتى لا تتراكم عليك الدروس، مما يشعرك بالإحباط في الأيام الأولى ويؤثر عليك مع مرور الوقت. 
  11.  اكتســـاب مهارات جديدة: فترة الدراســـة ليســـت للحصول على درجات مرتفعة في نهاية العام فقط، ولكن هي فرصة لاكتســـاب مهارات وخبرات جديدة من خلال ممارســـة الأنشطة الرياضية والاجتماعية. 
  12. ابتعد عن الكسل: احرص على الاستمرار ببذل المجهود وعدم التكاسل في منتصف العام الدراسي، حتى لا يضيع المجهود الذي بذلته في بداية العام الدراسي لتحقيق النجاح. 
  13.  كافئ نفســـك: ً احرص دائما على مكافأة نفســـك بعد القيام بواجباتك ومهامك الدراسية ً ا أو قراءة أو أى أشياء أخرى تحبها. بما تحب، سواء كانت ألعاب 
  14.  اختيار الأصدقاء: قم باختيار أصدقائك من زملاء الدراســـة بعناية شـــديدة، فالصديق معين على الخير، أو محرض على الشر، والمرء على دين خليله . 
  15.  ممارســـة الرياضة: حاول ممارســـة الرياضة بشكل يومي ولو لمرة واحدة في اليوم، لأنها ً تساعد خلايا المخ لتكون أكثر نشاط ً ا وتركيزا.
الدراسة العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني بدء الدراسة اول ايام الدراسية

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