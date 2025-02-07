الفصل الدراسي الثاني .. نصائح ذهبية من الصحة للطلبة وأولياء الأمور

الصحـــة من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة الأطفـــال علي التركيز والانتباه، والحفاظ علي النمو البدني والعقلي من خلال التغذية الســـليمة والوقاية من الأمراض، كما أن الصحة النفســـية مـــن الصحة العامة، وتؤثـــر علي قدرة الطفل علـــي التفاعل الاجتماعي أساسي تعتبـر جزء والتعلم بفاعلية فى تعليم الأطفال الســـلوكيات الإيجابية ولابد من التكامل.

نصائح للاستعداد لبداية فصل دراسي جديد

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح الهامة للإستعداد لفصل دراسي جديد يتطلب تخطيط جيد وتحضير الأكاديمي والشخصي. إليك بعض النصائح لمساعدتك في ذلك: