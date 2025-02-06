قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تقر زيادة المرتبات والمعاشات للملايين رسميًا في هذا التوقيت
محدش يعلن دفنتي.. منشور مفاجئ لـ شقيق ياسمين عبد العزيز
جوجل تحذر: هاكرز يستغلون قدرات Gemini لتعزيز الهجمات الإلكترونية
نتنياهو: سكان غزة "يجب" أن يغادروا لمتابعة تنفيذ خطة ترامب
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم .. اعرف الكيلو وصل كام
بعد قفزة تاريخية.. سعر الذهب يعاود التراجع وعيار 21 يسجل هذا الرقم
كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وجمهوره يدعو له
تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية
نتنياهو: يجب متابعة مقترح ترامب بشأن غزة وتنفيذه
أمريكا .. رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
ترامب يحرج صحفية أفغانية خلال مؤتمره مع نتنياهو: لا أفهم كلمة مما تقولين .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يصدر تعليمات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس و الليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى2024-2025 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


وكانت الجامعة قد قامت بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية،وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة ، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


كما أنتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكترونى للفصل الدراسي الثاني (محاضرات ، تجارب معامل افتراضية ، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN  واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الاسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني .


كذلك تم الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والتأكد من كفاءتها الإنشائية

كما تم عمل صيانات عاجله لجميع مرافق المدن الجامعيه طلبة وطالبات والفروع الخارجيه بالكامل والمطاعم الملحقه بها وادارات التغذيه و جميع صالات المطاعم في جميع القطاعات والتأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداء من يوم الجمعة ٧ فبراير  وتوفير كافة الخدمات اللازمة  وتوفير خدمات الأمن والنظافة على مدار اليوم.


هذا بالاضافة الى تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية، وتشجيع مشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة.

وفي سياقه  وجه ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة السادة عمداء الكليات والسادة الوكلاء بضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة، لحل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجه الطلاب والعمل على تذليلها ووضع حلول فورية لأية مشكلة، وضمان انتظام سير العملية التعليمية

كما اكد سيادته على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع منسوبي الجامعة، وإتمام عملية التأمين الشامل لكافة المنشآت، والتأكد من تفعيل منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية وتنظيم الدخول.

هذا ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 و تستمر الدراسة  لمدة 16 أسبوعًا وينتهي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025  ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني مرحلة البكالوريوس و الليسانس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تمت بالفعل.. جناح أجنبي جديد في القلعة الحمراء لاستكمال فريق الأحلام

أرشيفية

سعر الذهب الآن .. مفاجأة في عيار 21 وهذه أسعار السبائك والجنيه

سامي عبد العزيز

تفاصيل أيامه الأخيرة.. زوجة الراحل سامي عبدالعزيز لـ "صدى البلد": سنقاضي العيادة المتسببة في وفاته

حالة الطقس

بيان هام عن حالة الطقس الساعات المقبلة .. وتحذير لسكان تلك المناطق

طقس صعب 3 أيام.. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

طقس صعب 3 أيام .. نصائح للتعامل مع الأمطار والبرق والرعد

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: طقس شديد البرودة مع سقوط أمطار غدا

قائد سيارة بورسعيد

بعد وفاته.. ننشر أول صور لقائد سيارة اقتحمت محل مأكولات ببورسعيد

علي معلول

حقيقة تجدد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: لو جروس هيمشي بسبب شيكابالا يبقى كارثة

علي معلول

بعد قيده.. شبانة يكشف عن شرط الأهلي لتجديد عقد معلول

علي معلول

محمد عبدالجليل: معلول قادر على العطاء ولكن الأفضل استمرار مشاركة الدبيس

بالصور

للإفطار.. طريقة عمل بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى
طريقة عمل بسكوت الشاى

تناول خيار يوميا.. واكتشف فوائده الصحية والجمالية

فوائد الخيار
فوائد الخيار
فوائد الخيار

الصور الكاملة لاحتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «حبينا»

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد

تعرف على فوائد الفجل الأبيض وعلاقته بالهضم

الفجل
الفجل
الفجل

فيديو

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

محمد رمضان

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

تصريحات كولر

كولر يوضح الحقيقة: الترجمة كانت خطأ.. واحترامي للمصريين كبير

سيارة مشتعلة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر عن سيارة مشتعلة بطريق سريع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد