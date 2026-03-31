ختام ناجح لمعسكر تطوير الحكام

اختُتم أمس، المعسكر التدريبي للحكام، الذي نظّمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وتحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، وذلك للوقوف على المستويين الفني والبدني لحكام ومساعدي دوري نايل، والعمل على تطوير كفاءتهم استعدادًا لاستئناف المسابقة.

وأقيم المعسكر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ثلاثة أفواج مختلفة، ضمّ كل فوج 30 حكمًا ومساعدًا، وشهدت فعالياته تسليم الشارة الدولية للحكام والمساعدين الدوليين، من جانب أوسكار رويز، بحضور وجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، وجهاد جريشة وسيد مراد، عضوي اللجنة الرئيسية، وعزب حجاج، مدير اللجنة، كما تواجد أعضاء اللجنة الفنية: فهيم عمر، ومحمد الحنفي، ومحمد يوسف، الذين شاركوا في تنفيذ البرنامج التدريبي، تحت إشراف رئيس اللجنة، لضمان تحقيق أقصى استفادة فنية للحكام المشاركين.

وشهد ختام المعسكر، اليوم، محاضرات نظرية وعملية لحكام تقنية الفيديو (VAR)، ألقاها أوسكار رويز، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة قبل استئناف المباريات.

كما تضمن برنامج اليوم، اختبارات بدنية للحكمات وحكام ومساعدي دوري المحترفين، وذلك في إطار خطة شاملة لرفع الكفاءة البدنية والفنية لمختلف عناصر منظومة التحكيم.