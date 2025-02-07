الفشار ليس مجرد وجبة تسالي.. اكتشف فوائده الصحية المذهلة

غالبًا ما يرتبط الفشار اللذيذ، الوجبة الخفيفة المفضلة، بليالي السينما أو الاسترخاء على الأريكة لقضاء أمسية دافئة ومع ذلك، فقد حان الوقت للاستمتاع بالفشار لما هو أكثر من مجرد مذاقه اللذيذ وقرمشته المرضية.

الفشار هو نوع من الوجبات الخفيفة والتسالي المشهورة التي تتميز بأنها خفيفة ولذيذة.

الفوائد الصحية للفشار

-غني بالألياف:

الفشار يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.



-منخفض السعرات الحرارية:

الفشار خفيف ومناسب للأشخاص الذين يحاولون التحكم في وزنهم، خاصة إذا تم تحضيره بدون إضافة الكثير من الدهون أو الزبدة.

-مضاد للأكسدة:

يحتوي الفشار على مضادات أكسدة تسمى البوليفينولات التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.



-غني بالمعادن:

الفشار مصدر جيد للعديد من المعادن مثل المغنيسيوم، الفوسفور، والزنك، التي تساهم في صحة العظام والقلب.

-يمنح شعورًا بالشبع:

بسبب محتواه من الألياف، يمكن للفشار أن يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في تقليل تناول الطعام الزائد.



- مناسب للنظام الغذائي النباتي:

الفشار لا يحتوي على مكونات حيوانية، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى طريقة تحضير الفشار، قد يكون مضافًا إليه كميات كبيرة من الزيت أو الزبدة أو الملح، مما يقلل من فوائده الصحية.





المصدر: mayoclinichealthsystem.