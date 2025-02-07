الصداع يؤثر على حياة الملايين.. تعرف على أنواعه وطرق العلاج

الصداع هو ألم في الرأس أو الوجه، وغالبًا ما يوصف بأنه ضغط نابض أو مستمر أو حاد أو باهت، يمكن أن يختلف الصداع بشكل كبير فيما يتعلق بنوع الألم وشدته وموقعه وتكرار حدوثه.

الصداع هو حالة شائعة جدًا يعاني منها معظم الأشخاص عدة مرات خلال حياتهم، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للألم وهو السبب الرئيسي الذي يُستشهد به للأيام التي يتغيب فيها الشخص عن العمل أو المدرسة، وكذلك زيارات مقدمي الرعاية الصحية.

في حين أن معظم أنواع الصداع ليست خطيرة، إلا أن بعض أنواعها يمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة.

أنواع الصداع



هناك أكثر من 150 نوعًا من الصداع، وهي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: الصداع الأولي والصداع الثانوي.

-الصداع الأولي

يتسبب خلل أو فرط نشاط السمات الحساسة للألم في الرأس في حدوث الصداع الأولي، ولا يعد الصداع الأولي عرضًا لحالة طبية كامنة أو ناتجًا عنها، وقد يكون لدى بعض الأشخاص جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع الأولي.

تشمل أنواع الصداع الأولي ما يلي:

الصداع التوتري (النوع الأكثر شيوعا من الصداع).

الصداع النصفي .

الصداع العنقودي .

الصداع اليومي المستمر الجديد (NDPH) .

يمكن أن تحدث بعض أنواع الصداع الأولية نتيجة لعوامل أو مواقف متعلقة بأسلوب الحياة، بما في ذلك:

الكحول، وخاصة النبيذ الأحمر.

بعض الأطعمة، مثل اللحوم المصنعة التي تحتوي على النترات ( الصداع الناتج عن الطعام ).

صداع النيكوتين

تغيرات في النوم أو قلة النوم.

وضعية سيئة.

النشاط البدني، مثل ممارسة التمارين الرياضية ( الصداع الناتج عن المجهود ).

تخطي الوجبات ( الصداع الناتج عن الجوع ).

السعال، العطس، نفخ الأنف، الإجهاد (مثل عند التبرز)، أو الضحك أو البكاء بقوة ( الصداع الناتج عن السعال ).

عادةً ما لا تكون الصداع الأولي خطيرًا، لكنه قد يكون مؤلمًا للغاية ويعطل حياتك اليومية.

-الصداع الثانوي

تتسبب حالة طبية كامنة في حدوث صداع ثانوي، ويُعتبر هذا الصداع أحد أعراض أو علامات حالة مرضية.

تشمل أنواع الصداع الثانوي التي لا تشكل بالضرورة خطورة وتختفي بمجرد علاج الحالة الأساسية ما يلي:

الصداع الناتج عن الجفاف .

صداع الجيوب الأنفية .

الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية .

تشمل أنواع الصداع الثانوي التي يمكن أن تكون علامة على حالة خطيرة أو قد تهدد الحياة ما يلي:

الصداع الشوكي : الصداع الشوكي هو صداع شديد يحدث عندما يتسرب السائل الشوكي من الغشاء الذي يغطي النخاع الشوكي، وعادة ما يحدث بعد إجراء ثقب في العمود الفقري، يمكن علاج معظم أنواع الصداع الشوكي في المنزل، ولكن الصداع الشوكي المطول وغير المعالج يمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك الورم الدموي تحت الجافية والنوبات .

الصداع الناتج عن قصف الرعد : الصداع الناتج عن قصف الرعد هو صداع شديد الألم يأتي فجأة، مثل قصف الرعد، يصل هذا النوع من الصداع إلى أشد درجات الألم خلال دقيقة واحدة ويستمر لمدة خمس دقائق على الأقل، ورغم أن الصداع الناتج عن قصف الرعد قد يكون غير ضار في بعض الأحيان، فمن المهم طلب العناية الطبية الفورية، وقد يكون علامة على:

إصابة في الرأس.

نزيف في المخ.

متلازمة تضيق الأوعية الدموية الدماغية القابلة للعكس .

ارتفاع مفاجئ وشديد في ضغط الدم.

كيف يتم علاج الصداع؟



يعتمد علاج الصداع على نوعه.

إن أحد أهم جوانب علاج الصداع الأولي هو معرفة المحفزات التي قد تؤدي إلى حدوثه، إن معرفة هذه المحفزات ـ عادةً من خلال الاحتفاظ بسجل للصداع ـ قد يقلل من عدد نوبات الصداع التي قد تعاني منها.

بمجرد أن تعرف المحفزات التي تسبب لك الصداع، يمكن لمقدم الرعاية الصحية أن يصمم لك علاجًا يناسبك. على سبيل المثال، قد تصاب بالصداع عندما تكون متوترًا أو قلقًا، يمكن أن تساعدك الاستشارة وتقنيات إدارة التوتر في التعامل مع هذا المحفز بشكل أفضل، من خلال خفض مستوى التوتر، يمكنك تجنب الصداع الناجم عن التوتر.

لا تتطلب كل أنواع الصداع تناول الأدوية، وتتوفر مجموعة من العلاجات، واعتمادًا على نوع الصداع وتكرار حدوثه وسببه، تشمل خيارات العلاج ما يلي:

إدارة التوتر.

التغذية الراجعة الحيوية.

الأدوية.

معالجة الحالة الطبية/السبب الأساسي.

إدارة التوتر لعلاج الصداع

تعلمك إدارة الإجهاد طرق التعامل مع المواقف العصيبة، تساعد تقنيات الاسترخاء في إدارة الإجهاد، يمكنك استخدام التنفس العميق واسترخاء العضلات والصور الذهنية والموسيقى لتخفيف التوتر.

التغذية الراجعة الحيوية للصداع

يعلمك التغذية الراجعة الحيوية كيفية التعرف على متى يزداد التوتر في جسمك. تتعلم كيف يستجيب جسمك للمواقف العصيبة وطرق تهدئتها، أثناء التغذية الراجعة الحيوية، يتم توصيل أجهزة الاستشعار بجسمك، تراقب هذه الأجهزة استجاباتك الجسدية اللاإرادية للصداع، والتي تشمل زيادة في:

معدل التنفس.

نبض.

معدل ضربات القلب.

درجة حرارة.

توتر العضلات.

نشاط الدماغ.

أدوية الصداع

عادةً ما تستجيب حالات الصداع التوتري العرضية بشكل جيد لمسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، ولكن كن على دراية بأن الإفراط في استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى صداع يومي طويل الأمد (الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية).

بالنسبة للصداع المتكرر أو الشديد، قد يوصيك طبيبك بأدوية الصداع الموصوفة طبيًا، يمكن أن توقف التريبتانات وأنواع أخرى من الأدوية نوبة الصداع النصفي. يمكنك تناولها عند ظهور أولى علامات الصداع الوشيك.

في بعض الأحيان، قد تساعد الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات والاكتئاب في منع الصداع النصفي، وقد يوصيك مقدم الرعاية الصحية بتجربة أحد هذه الأدوية لتقليل تكرار الصداع.

علاج الحالة الطبية الأساسية المسببة للصداع الثانوي

يتضمن علاج الصداع الثانوي علاج الحالة الطبية الأساسية المسببة له.

على سبيل المثال، غالبا ما تكون هناك حاجة لإجراء عملية جراحية لتصحيح السبب الكامن وراء الصداع الثانوي الناتج عن السعال.

المصدر: clevelandclinic