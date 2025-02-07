تحرك جديد في البرلمان لسرعة الإفراج عن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتو أحمد كجوك وزير المالية، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والمواصلات، بشأن عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.

وأكد « النائبة هناء أنيس رزق الله»، في طلب الإحاطه أن ْذوي الإحتياجات الخاصة يعانون عدم الحركة بصورة سهلة وبسيطة بسبب عدم امتلاك العديد منهم السيارات الخاصة لهم والتي تساعدهم علي الحركة وقضاء حوائجهم دون مشقة وتعب.



السيارات الخاصة بذوي الإعاقة

وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أنه من المعروف أن الشخص ذوي الإعاقة قد ولد بها أو تعرض لحادث أدي الي إصابتة بهذه الإعاقة ولم تكن اختياراً شخصيا قد اختاره الشخص المصاب لنفسه في حياته ولكن هي أقدر من الله يتحملها أصحاب ذوي الإعاقة.

وشددت « وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، علي أنه خلال الفترة الماضية وصلت أعداد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة لـ 16 ألف سيارة في الجمارك منذ شهر ما يقارب منذ عام حتي الأن ولم يفرج عنها علي الرغم أن فترة تواجدها في الجمارك قد تخطت الـ 6 أشهر التي تحدثت عنها الحكومة بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الإعاقة.



ونوهت الي أن السيارات المتواجدة في الجمارك فترة طويلة تتعرض للعوامل الجوية المختلفة والتي تتسبب في تعرضها للتلف والخسارة.

وشددت «عضو مجلس النواب»، علي الحكومة بسرعة الإفراج عن تلك السيارات المتواجدة في الجمارك وذلك طبقاً للقانون المتعارف علية وتسهيلا علي ذوي الإحتياجات الخاصة في العيش في الحياة بدون تعب ومشقة.

واختتمت قائلة: وبناء علية أطالب الحكومة والجهات المعنية بسرعة الإفراج عن السيارات الخاصة بذي الإعاقة بالإضافة الي سرعة مد يد العون لكل ذوي الإحتياجات الخاصة بشأن الإفراج عن السيارات المتراكمة في الجمارك.