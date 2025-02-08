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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| سرقة كلب آيتن عامر.. محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: سرقة كلب آيتن عامر، محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

جمعة مباركة وخميس مولع .. عفاف مصطفى تهاجم شخصًا بسبب رسالة مزعجة

كتبت الفنانة عفاف مصطفى، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيه عن انزعاجها من رسائل تصلها فجرًا كل يوم جمعة، للدعاء في هذا اليوم.

من قدام بيتها .. سرقة كلب آيتن عامر

كتبت الفنانة آيتن عامر، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله سرقة كلبها، من خلال مندوب إحدى الشركات.

مهيرة عبد العزيز: شخصية إيلاف في خريف القلب أضافت الكثير لمشواري

أعربت النجمة مهيرة عبد العزيز عن بالغ سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسل خريف القلب الذي يعرض حالياً، على شاشة “إم بي سي” وبالتزامن مع شاهد.

أحمد سعد يتألق بأغانيه في حفل بطولة الجولف العالمية بالسعودية

أحيا النجم أحمد سعد، واحدة من أقوى حفلاته في السعودية في افتتاح بطولة الجولف العالمية، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بـ"لوك جديد" لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

سافرت للخارج .. هالة صدقي تتصدر التريند لهذا السبب

تصدرت هالة صدقي قوائم البحث على جوجل تريند، وذلك بعد إعلانها عن تفاصيل عملها الدرامي الجديد، الذي يجمع بين الإثارة والتشويق كما أعلنت الفنانة عن مغادرتها للقاهرة وهو ما جعل المتابعين يسألون عن سبب ذلك.

بكاؤها على ابنتها .. تصريحات صادمة لـ إيناس الدغيدي تشعل السوشيال ميديا

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي بصراحتها المعهودة عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، وعلّقت على العديد من الأمور الشائكة.

محامي شيرين عبد الوهاب يقاضي مروجي الشائعات

أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا، رد من خلاله على الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

نشر المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs، لـ الفنانان (كريم عبد العزيز وأحمد عز).

شقيق شيرين عبد الوهاب ينفي شائعة حبسه 3 سنوات

نفى محمد عبد الوهاب- شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد حول قيام الأخيرة بحبسه، وإدخال أمها للمستشفى، مؤكدًا أن والدتهما دخلت أجرت فحوصات في المستشفى فقط.

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نشرت الشركة المنتجة لفيلم نجوم الساحل للمنتجين «موسى عيسى و طارق العريان» الصور الأولى للفيلم المنتظر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

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