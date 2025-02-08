أخبار الفن| سرقة كلب آيتن عامر.. محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: سرقة كلب آيتن عامر، محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

كتبت الفنانة عفاف مصطفى، منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبرت فيه عن انزعاجها من رسائل تصلها فجرًا كل يوم جمعة، للدعاء في هذا اليوم.

كتبت الفنانة آيتن عامر، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله سرقة كلبها، من خلال مندوب إحدى الشركات.

أعربت النجمة مهيرة عبد العزيز عن بالغ سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسل خريف القلب الذي يعرض حالياً، على شاشة “إم بي سي” وبالتزامن مع شاهد.

أحيا النجم أحمد سعد، واحدة من أقوى حفلاته في السعودية في افتتاح بطولة الجولف العالمية، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بـ"لوك جديد" لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

تصدرت هالة صدقي قوائم البحث على جوجل تريند، وذلك بعد إعلانها عن تفاصيل عملها الدرامي الجديد، الذي يجمع بين الإثارة والتشويق كما أعلنت الفنانة عن مغادرتها للقاهرة وهو ما جعل المتابعين يسألون عن سبب ذلك.

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي بصراحتها المعهودة عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، وعلّقت على العديد من الأمور الشائكة.

أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا، رد من خلاله على الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.

نشر المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs، لـ الفنانان (كريم عبد العزيز وأحمد عز).

نفى محمد عبد الوهاب- شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد حول قيام الأخيرة بحبسه، وإدخال أمها للمستشفى، مؤكدًا أن والدتهما دخلت أجرت فحوصات في المستشفى فقط.

نشرت الشركة المنتجة لفيلم نجوم الساحل للمنتجين «موسى عيسى و طارق العريان» الصور الأولى للفيلم المنتظر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

طرحت منصة watch it، بوستر رسمي جديد لـ مسلسل عايشة الدور، للفنانة دنيا سمير غانم، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.