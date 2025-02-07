مهيرة عبد العزيز: شخصية إيلاف في خريف القلب أضافت الكثير لمشواري

أعربت النجمة مهيرة عبد العزيز عن بالغ سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها في مسلسل خريف القلب الذي يعرض حالياً، على شاشة ام بي سي وبالتزامن مع شاهد.

موضحة أنها تلقت العديد من الآراء الإيجابية حول شخصية إيلاف التي جسدتها بالعمل وذلك من خلال السوشيال ميديا وتطبيق التيك توك وبالشارع أيضاً حيث أثنى عدد كبير من أصدقائها على نجاح دورها، كما أن أطفالهم الذين يبلغون عمر الـ 6 و 7 سنوات يتابعون العمل بشغف.

وتابعت مهيرة، أن ما جذبها للشخصية هو أنها شاهدت جزءًا بسيطا ً من العمل التركي، فضلاً عن أن الشخصية قوية ومختلفة عما قدمته سابقاً من أعمال، كما أنها أحبت الشخصية كونها هي التي تحرك أفراد المسلسل. مشيرة الى ان صناع العمل اختاروها في شخصية إيلاف بالتحديد دون شخصيه فرح أو نهلة، لأنها تمتلك بعض الصفات من إيلاف في الحقيقة، ولكن لا يمكن أن تفعل الشر مع أصدقائها ولكن تنسحب من حياتهم بكل هدوء ولا تفتعل المؤامرات أو المشاكل معهم.

وأشارت مهيرة إلى أنها أرادت أن تقدم عدة رسائل من خلال شخصيتها بالعمل وهو أن الطلاق ليس نهايه العالم، ولماذا تتحمل المرأة اختيارات زوجها فهو المسؤول عن قراراته، كما انها أحبت مساعدة "إيلاف" لصديقتها فرح والوقوف بجوارها في مشاكلها.

مسلسل خريف القلب

وكشفت مهيرة عبد العزيز عن اصعب مشاهدها في مسلسل خريف القلب، موضحة أن مشهد زياره إيلاف لفرح في مكتبها وهي تحمل باقة من الورود حيث كانت تستعطفها بأنها ليست متهمه وتريد أن تكشف لها ما حدث معها، وردة فعل فرح عندما اتهمتها صديقتها الوحيدة بأنها شخصية أنانيه ووقتها ظهرت فرح على حقيقتها وذلك الشيء عندما انكشف لـ إيلاف كان بمثابة صاعقه لها، كما وأن مشهد صفعها من لبنى هو أصعب مشهد بالنسبه لها لأنه يعتبر مشهد "ماستر سين".

وأردفت مهيرة عبد العزيز أنها لم تكن متخوفه من ردة فعل الجمهور حول شخصيتها بالعمل، مؤكدة أنهم كانوا يتواصلون معها ويبدون آرائهم حول الدور حيث كان يقولون لها بإنها لا تخسر صديقتها فرح ويجب أن تستمر تلك الصداقه فهم لا ينادونها بـ مهيرة بل بإسم الشخصية، ويتفاعلون مع الشخصية بشكل كبير، خصوصا بعدما قامت فرح بصفعها على وجهها، معقبة: لكن نحن في الواقع أصدقاء ولا توجد بيننا أي خلافات فتلك الآراء والتعليقات تسعدني للغاية وذلك دليل على نجاح مدى الشخصية في العمل.

وتابعت مهيرة أنها سعيدة كونها من ضمن أبطال العمل ومتحمسه لنجاحه لأن التجربه التركية أثبتت نجاحها وشخصية المحامية أضافت كثيراً لمشوارها الفني، كون العمل مكون من 90 حلقه، وفي أعمالها السابقة كانت تتكون من 12 حلقه وتستهدف فئه معينة من الجمهور، لكن في مسلسل "خريف القلب" جعلها تستهدف فئة عمرية اوسع.. فهناك أطفال يبلغون من العمر 7 سنوات يشاهدون العمل وأيضا رجال يبلغون من العمر 60 و 70 عاماً يشاهدونه أيضاً.

وأكدت مهيرة عبد العزيز أن أكثر ما أسعدها هو أن العمل نجح على المستوى السعودي والخليجي والعربي، لافتة أن لديها أصحاب مصريين وسوريين يشاهدونه.

واختتمت مهيرة عبد العزيز أن العمل لا يناقش قضيه الشر بل يناقش الطمع والجشع من خلال شخصية محمود وشقيقته، لكن العمل ناقش قضيه تبادل الأطفال، وأيضاً تحدث عن قضية الخيانة عندما خان راشد نهلة وأحب فرح.