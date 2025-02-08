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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنتصار والدتها .. تفاصيل مسلسل " إش إش " لـ مي عمر في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
أحمد البهى

تستعد الفنانة مي عمر لخوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل “ إش إش ” ، والذي تلعب فيه دور راقصة شعبية .

وتجسد الفنانة إنتصار ضمن أحداث العمل شخصية والدة الفنانة مي عمر ، بينما يلعب الفنان ماجد المصري دور زوجها ، وتلعب الفنانة هالة صدقي دور ضرتها .

مسلسل إش إش من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك فى  بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم مي عمر و هالة صدقي وانتصار وماجد المصري وشيماء سيف ودينا . 


وتدور أحداث مسلسل إش إش في إطار شعبي حول عالم الراقصات، حيث تعمل إش إش كراقصة شعبية، إلى أن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب. 

مسلسل إش إش من إخراج محمد سامي، ويتعاون فيه مع مي عمر  بعد أن قدمًا سويًا عددا من الأعمال، ومنها لؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وتصبح علي خير، ونسل الأغراب، والأسطورة، وحكاية حياة. 

ومن المقرر أن يضع هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية للعمل.

ومن المقرر عرض مسلسل “إش إش” في مصر عبر قناة mbc مصر ،أما في الخليج، فيعرض على شاشة mbc دراما، بالإضافة إلى منصة شاهد vip. 

مي عمر إش إش الفنانة مي عمر

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