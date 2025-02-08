سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 8-2-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 8-2 2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
50.25 جنيه للشراء، مقابل 50.38 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
50.28 جنيه للشراء، مقابل 50.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
50.25 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع