سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-2-2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت 8-2 2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

‏‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.25 جنيه للشراء، مقابل 50.38 جنيه للبيع

‏‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‏‎50.28 جنيه للشراء، مقابل 50.38 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

‏‎50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‏‎ 50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.



‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‏‎ 50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 8-2-2025 آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 8-2-2025

‏‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

50.27 جنيه للشراء، مقابل 50.37 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك مصر:

‏‎ 50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‏‎ 50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‏‎ 50.26 جنيه للشراء، مقابل 50.36 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‏‎ 50.25 جنيه للشراء، مقابل 50.35 جنيه للبيع

