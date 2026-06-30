اكتشاف جناح «تيروصور».. أول بحث علمي بأيادي مصرية موثق في علم الحفريات الفقارية

قال بلال سالم، طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو، وعضو فريق سلام لاب بجامعة المنصورة، والمدرس المساعد بكلية العلوم بجامعة بنها، والمؤلف الرئيسي لاكتشاف الحفرية الخاصة بالديناصور الطائر، إن هذا الاكتشاف يمثل جزءًا من جناح زاحف طائر، وهو حفرية لجناح تيروصور عُثر عليها فى صخور تكوين البحرية بمنخفض الواحات البحرية فى الصحراء الغربية، تعود إلى أكثر من 95 مليون عام، ولأول مرة يتم تسجيله وتوثيقه في بحث علمي من مصر على طول تاريخ مصر الممتد في دراسة الحفريات الفقارية منذ 150 سنة، ويشمل 135 سنة من البعثات الأجنبية وآخر 15 سنة من جهود مركز المنصورة للحفريات الفقارية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "هذا البحث العلمي يمثل توطين علم الحفريات الفقارية في مصر بأيدي مصرية، عبر طلاب وباحثين مصريين، يرأسهم الدكتور هشام سلام".



وأردف: "كان لدينا حلم وطني أن يكون لدى بلادنا مدرسة علمية قوية بتوطين دراسة علم الحفريات الفقارية، وألا تكون مجرد اكتشافات فردية، لكن منظومة كاملة من البعثات العلمية المدعومة من الحكومة وجامعة المنصورة".



وذكر أنه عثر عليها خلال أول بعثة ميدانية شارك فيها إلى منخفض الواحات البحرية عام 2018، مؤكدًا أن اكتشاف أول حفرية مؤكدة لتيروصور من مصر يمثل لحظة استثنائية فى مسيرته البحثية.

ولفت إلى أن الاهتمام بعلم الحفريات الفاقرية كان قاصرا على الاجانب لكن بجهود مركز جامعة المنصورة وتدشين هذا البحث أصبح اول بحث علمي في هذا العلم بايادي مصرية "