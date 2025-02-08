ترامب يتوعد: الإعلان عن رسوم جمركية الأسبوع المقبل رداً على عدة دول

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن عن رسوم جمركية الأسبوع المقبل رداً على كثير من الدول، بعد أن وقع أمراً يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.

وقال "سنفرض الرسوم الجمركية المضادة الاثنين أو الثلاثاء وسنصدر إعلاناً بذلك"، مؤكداً أن الرسوم الإضافية قد تساعد في تقليص عجز موازنة البلاد. ويمثل الإعلان تصعيداً كبيراً في حربه التجارية.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في البيت الأبيض، قال إن خيار فرض رسوم جمركية على اليابان أمر وارد وأنه يريد إعادة "التوازن" للمبادلات التجارية مع اليابان، مؤكداً أن "ندرس فرض رسوم جمركية على السيارات".

وأشار ترامب إلى أن اليابان ستبدأ قريباً في استيراد كمية قياسية من شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة، مضيفاً أن البلدين يعملان على مشروع مشترك مرتبط بالنفط والغاز في ألاسكا.

أمر ترامب التنفيذي ينص على تأجيل الحد الأدنى من تعليق الشحنات القادمة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.

وهذا الأسبوع، أعلنت وزارة المالية الصينية حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية التي أعلنها ترامب ودخلت حيز التنفيذ اليوم.

وأكدت الصين، يوم 4/2/2025، أنها ستفرض رسوماً بنسبة 10% على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

ودخلت رسوم جمركية أميركية نسبتها 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، بسبب ما قال ترامب إنه فشل الصين في وقف تدفق المخدرات إلى بلاده.

وعلق ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.

لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.