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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 وديات عالمية لمنتخب الناشئين مع إسبانيا والبرتغال استعدادا للمونديال

اتحاد كرة اليد
اتحاد كرة اليد
كريم عاطف

انهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الاتفاق علي خوض منتخب الناشئين الذي يدربه طارق محروس ٤ مباريات ودية دولية مع منتخبي اسبانيا  والبرتغال خارج الديار ، خلال الفترة من١١ إلى ١٧ مارس المقبل استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بمصر.

بذل امين الصندوق الكابتن نبيل خشبة مجهود كبير من اجل التنسيق مع الاتحادين الإسباني والبرتغالي من اجل تحقيق اقصي استفادة لمنتخب الناشئين بعناصرة الواعدة قبل المونديال وتجهيزه علي افضل طريقة ممكنة.

واستقر اتحاد اليد  على خوض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية الدولية الأخرى خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخب بأفضل شكل ممكن لخوض بطولة العالم في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب.

وكان منتخب الناشئين خاض مباراتين وديتين قويتين أمام التشيك بالقاهرة بالمركز الأولميبي بالمعادي.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

البرتغال اسبانيا بطولة العالم اتحاد كرة اليد خالد فتحي منتخب الناشئين مباريات ودية مباريات ودية دولية

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