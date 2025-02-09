آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم الأحد 9-2-2025

ثبت أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر اننتشارًا مُسجلاً نحو 3970 جنيًا للبيع و3995 جنيهًا للشراء وذلك في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 9-2-2025.

ومع أول تداولات اليوم استقر سعر الذهب دون أي تغيير يذكر على مستوى محلات الصاغة المصرية، بعد هبوطه أمس بقيمة 15 جنيهًا.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3402 جنيه للبيع و3424 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14

وسجّل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2646 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء

سعر عيار 24

وسجّل سعر الجرام من عيار 24 نحو 4537 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي المقابل وصل سعر الجنيه الذهب نحو 31.76 ألف جنيه للبيع و 31.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2860 دولارًا للبيع و2861 دولارًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا للأسبوع السادس على التوالي، بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخيًا جديدًا خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.

وسجّل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولارًا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.

خلال شهر يناير ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6% ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9% وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.

تهديدات جمركية

شهد الذهب دفعة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 10% على الصين، ردًا على الأدوار المفترضة لهذه البلدان في تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

ولكن قبل ساعات من سريانها يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب عن تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بعد التحدث مع زعماء البلدين، بينما تم تطبيق الرسوم الجمركية على الصين فقط، مما أثار موجة من الرسوم الجمركية الانتقامية من بكين وأثار مخاوف جديدة بشأن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ورسوم إضافية بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والسيارات اعتبارًا من 10 فبراير.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث تزايد الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بالمخاوف بشأن آثار التوترات التجارية. وتشير التوقعات أن استمرار التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، ومثل هذه الاتجاهات قد تعزز أسعار الذهب.

أيضاً تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص قطاع غزة تسببت في اعتراضات دولية على مستوى كبير لتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي يتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وصدر يوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير ليظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، وفي المقابل تراجع في معدل البطالة وارتفاع في متوسط الأجور مما جعل البيانات تأثيرها متضارب على الأسواق، فقد ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2886 دولارًا للأونصة عقب البيانات قبل أن يقلص الذهب مكاسبه بشكل كبير قبل الإغلاق.