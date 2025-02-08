وفد إسرائيلي يغادر الليلة للدوحة ونتنياهو يوعز بعدم بحث المرحلة الثانية

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادرها، مساء اليوم السبت، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات حول صفقة التبادل الأسرى المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز بعدم بحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل في الوقت الحالي.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي تثير تساؤلات واسعة حول التفاصيل والآفاق المستقبلية لهذه الصفقة.