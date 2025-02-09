مصادرة عدد من الموازين من الباعة الجائلين بمناخ بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، فى محافظة بورسعيد تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها شارعي الأمين والعبور.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ.

و أسفرت الحملة عن مصادرة عدد كبير من الموازين المستخدمة من قبل الباعة الجائلين وإيداعها بمخزن الحي لحين إستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة السير، مما أدى إلى توسعة الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأكد رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد رئيس مناخ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية وإعادة الانضباط للشوارع، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن سيولة الحركة المرورية وتوفير خدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة محمد أحمد فواز للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة السيد الضوي سكرتير الحي ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الاشغالات والعلاقات العامة بالحي.