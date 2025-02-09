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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسلوب الحياة مختلف.. «جراديشار» يكشف سبب انتقاله إلى الأهلي

جراديشار مهاجم الأهلي يكشف سبب انتقاله إلى القلعة الحمراء
جراديشار مهاجم الأهلي يكشف سبب انتقاله إلى القلعة الحمراء

كشف السلوفيني نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب انضمامه إلى القلعة الحمراء وتحدث عن أيامه الأولى مع الأهلي.

وقال جراديشار: "لم أتوقع ما حدث معي إنها بداية جيدة جدًّا، وآمل في الاستمرار على هذا النحو والانسجام مع الفريق، فهذا الأمر مهم لأي لاعب في البداية. ولا شك أن الطريقة التي استقبلني بها الجميع كانت رائعة، وكان ذلك لطيفًا جدًّا".

وعن ظهوره الأول قال في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "في مباراة بيراميدز عندما رأيت الجماهير كنت منبهرًا، لذا قمت بتصوير مقطع فيديو لهتافات الجماهير بهاتفي، كان الأمر مذهلًا حقًّا، وأنا سعيد جدًّا بالحصول على الفرصة للمشاركة ومساعدة الفريق في التعادل والحصول على النقطة، لكن كان ينبغي لنا أن نفوز بالمباراة، اللاعبون قدموا لي بعض النصائح قبل المشاركة حتى أستطيع الدخول مباشرة في أجواء المباراة وحتى لا أتأثر بضغط الجماهير وأن أستمتع باللقاء".


وأضاف: "أتحدث كثيرًا مع مصطفى شوبير ورامي ربيعة وكريم الدبيس وكذلك مع أفشة فهو شخص مرح. بعض اللاعبين يتحدث الإنجليزية والبعض الآخر يمزح معي باللغة العربية، إنه لأمر جيد حقًّا لأنهم رحبوا بي وساعدوني في كل ما أحتاج إليه، مارسيل كولر يتحدث معي باللغة الإنجليزية وهو لطيف للغاية وقدم لي نصائح جيدة".

كما تحدث جراديشار عن تجربته الجديدة وقال: "الثقافة هنا مختلفة، أسلوب الحياة مختلف، كل شيء جديد بالنسبة إليَّ، لذا أعتقد أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم. الأهلي هو أكبر نادٍ في إفريقيا ولديه جماهير رائعة وتاريخ كبير، لذلك فضلت الانضمام إليه، وأعلم أنها فرصة جيدة، كان لدي الكثير من الخيارات في أوروبا، لكن جاءني عرض الأهلي وقد رأيت وضع الفريق وكل شيء فقررت الحضور إلى القاهرة واللعب مع نادي القرن".

وتابع: "كرة القدم في أوروبا تعتمد أكثر على الالتحامات، لكن هنا اللعب مفتوح بشكل أكبر والاعتماد كثيرًا على التحركات والتكتيك. هنا في مصر أسلوب اللعب مناسب، تتحرك هنا وهناك، وعلى الجانبين، أعتقد أن هذا فرق كبير".

وانتقل للحديث عن حياته في القاهرة قائلا: "حاليًّا ما زلت أقيم في الفندق لكنني وجدت منزلًا وسأنتقل إليه في الأسبوع المقبل.. القاهرة يعيش فيها ثلاثون مليون شخص، هذا عدد ضخم، نعم أريد زيارة الأماكن السياحية ولكن أعتقد أنني سأحتاج إلى المزيد من الوقت وبعد ذلك سأزورها، ربما عندما تأتي عائلتي ستكون الفرصة أفضل لرؤية هذه الأماكن معهم.. عائلتي قالت لي إن القرار قراري، لأنني سأعيش هنا وسأبقى هنا لفترة ولكن في النهاية إنه قراري".

واستطرد: "وسام أبو علي مصاب حاليًّا لكنني أعلم أنه مهاجم جيد جدًّا، وكذلك لدينا في الفريق إمام عاشور إنه جيد جدًّا نحتاج فقط إلى المزيد من الانسجام وسنسجل الكثير من الأهداف. إمام يجيد التحرك وله رؤية جيدة، انسجمنا معًا منذ التمرين الأول، وآمل أن نواصل اللعب بنفس الطريقة وتسجيل الأهداف والحصول على النقاط للفريق. المنافسة حافز بالنسبة إليَّ، كل لاعب يلعب أي مباراة من أجل الفوز لإظهار قدراته والتتويج بالبطولات، لذا في كل مباراة عليك أن تلعب من أجل الفوز".

وتطرق اللاعب السلوفيني إلى مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وأوضح أن مواجهة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح وبرفقته ليونيل ميسي أمر رائع، لطالما رغبت في خوض مثل هذه المباريات، لذا لا أستطيع الانتظار وأتطلع بشغف إلى أن أكون جزءًا منها.. أعتقد أنه في كل مباراة لديك فرصة للفوز بغض النظر عن المنافس، عليك فقط أن تبذل قصارى جهدك وتقدم أفضل ما لديك، وأنا أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للمضي قدمًا في البطولة، نفس الشيء بالنسبة إلى دوري أبطال إفريقيا، إنه أمر مذهل للغاية، فلم ألعب مباريات مثل هذه من قبل، لذا سأكون سعيدًا جدًّا بالمشاركة بها".

وعن أصداء انتقاله للأهلي من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال: "نعم، أشعر بذلك، فالرسائل لا تتوقف على هاتفي، انتقلت من ألف متابع إلى 190 ألفًا، إنه أمر جنوني".

وتحدث جراديشار عن طقوسه قبل المباراة وقال: "قبل المباريات أذهب لتفقد الملعب ثم أستمع إلى الموسيقى وأستعد للمباراة وأدخل المواجهة بذهن صافٍ، لأظهر لماذا أنا هنا".

واختتم جراديشار حواره بالحديث عن جماهير الأهلي وأوضح: "لم أقابل الكثير من الجماهير بعد، لكن في طريقي إلى الفندق يريد الجميع التقاط صورة معي، وعندما أذهب إلى التسوق يطلب الجميع التقاط صورة أيضًا، الجماهير هنا لطيفة جدًّا، لا يفرضون عليك التقاط الصور بل يطلبون ذلك بكل احترام.. أعدهم بأنني سأبذل قصارى جهدي في الملعب وفي كل تدريب وفي كل مباراة، وسأظهر أفضل ما لدي لأساعد الفريق على الفوز بالألقاب".

بيراميدز الأهلي السلوفيني نيتس جراديشار

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