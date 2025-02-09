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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللوزي: مدربين أجانب لتطوير منتخبات الملاكمة

مجدي اللوزي
مجدي اللوزي

كشف الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، عن تفاصيل خطة تطوير اللعبة خلال الفترة المقبلة على صعيد المنتخبات الوطنية. 

وأضاف اللوزي، في تصريحات، أنه سيتم الاستعانة بكوادر مصرية بجانب عناصر أجنبية من أجل اثقال لاعبي المنتخبات الوطني.

وتابع : بعد نهاية بطولات الجمهورية خلال الشهر الجاري، سيتم دراسة اكثر من سيرة ذاتية للمدربين عالميين لانتهاء افضلهم .

وواصل رئيس الملاكمة: تلقينا دعم كبيرا وموافقة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الخبراء الأجانب بجانب المشاركة مع مشروع الموهبة القومية للملاكمة لاختيار افضل العناصر سواء لاعبين أو مدربين.

وأشار إلى أن أيضا سيتم عقد دورات تدريبية وتحكيمية لعناصر اللعبة سواء مدربين أو حكام لاثقالهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم الدكتور مجدي اللوزي تصريحاته، سيكون هناك تجارب لأبطال للجمهورية بجانب افضل العناصر والذي اختارهم الدكتور سيد مصطفي و عزة عبد المنعم علي صعيد المنتخبات القومية بفئاتها .

تختتم اليوم، الأحد منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة للرجال والتي تقام في مدينة بورسعيد تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وًاللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري.

وسيكون المنافسة علي أشدها بين أندية مشروع الموهبة القومي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة حيث ينافس علي ٣ ميداليات علي الأقل، فيما ينافس باقي الأندية المؤسسة العسكرية و القناة وشهدت منافسات البطولة صراعا رياضيا خلال الأدوار الاقصائية نظرا لتسابق الملاكمين للانضمام لتجارب تصفيات المنتخب الوطني الأول للرجال التي من المقرر إقامتها عقب بطولة الجمهورية. 

وتنطلق المواجهات بمنافسات وزن 48 كجم بمواجهة حازم محمد حسني ونظيره مصطفي محمود محمد، فيما ستكون المواجهة في منافسات وزن 51 كجم بين محمد مصطفي جلال و عمرو خالد جمال .

وعلي صعيد منافسات وزن 54 كجم ينافس عبد الله سعيد ناصر و عبد الرحمن محمد حسن، فيما ستكون منافسات وزن 57كجم بين امير محمد فرج و مصطفي عادل حمدي. وفي منافسات وزن 60 كجم ستكون المواجهة بين حسام حسن محمد و فارس فؤاد ثابت، وفي وزن 63 ينافس محمود حسن محمد و عبد الفتاح هشام. وفي منافسات وزن 76 ينافس إسلام محمد عبد الغني و يوسف عيد الرحيم، وفيً منافسات وزن 71 يواجه احمد عبد الموجود وعمرو خالد ، ام وزن 75 كجم فيواجه سيف الإسلام نظيره عمر السيد رجب، وفيً وزن 80 كجم ينافس محمد حسام علي نظيره فارس عادل متولي . وستكون المنافسة الأقوى في البطولة بوزن 86 بين الملاكم الأولمبي عبد الرحمن عرابي و نظيره محمود احمد سالم. وتختتم المباريات بمنافسات وزن 92 كجم محمود محمد محمود و محمد عبد الهادي، وستكون منافسة وزن فوق 92 بين وليد سعيد ومحمد حسين فرج.

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الملاكمة اللوزي اللواء مجدي اللوزي رئيس الملاكمة

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