مارسيليا يحقق فوزا ثمينا على أنجيه بهدفين نظيفين في الدوري الفرنسي

حقق مارسيليا فوزًا ثمينًا على مضيفه أنجيه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "ريموند كوبا"، في ختام الجولة 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدفي مارسيليا كل من أدريان رابيو في الدقيقة 69 ونيل موباي في الدقيقة 74

ويُعد هذا الفوز هو الثالث عشر هذا الموسم لمارسيليا ليرفع رصيده إلى 43 نقطة ليقلص الفارق إلى 10 نقاط مع المتصدر باريس سان جيرمان، بينما تكبد أنجيه الخسارة العاشرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن رين صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.