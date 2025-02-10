روح - عزيمة - كفاءة - إرادة .. رسالة وحوش الداخلية (أمنك رسالتنا)

جاهزين يا فندم .. نشرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يحمل عنوان أمنك رسالتنا لاصطفاف عناصر أبطال الشرطة المصرية من الرجال والسيدات يحملون أحدث الأسلحة على مستوي العالم ويؤدون أقوي التدريبات.

وحمل الفيديو رسالة على لسان أحد رجال الشرطة جاء نصها: قوات وزارة الداخلية جاهزة لتنفيذ أي مهمة بروح معنوية، وكفاءة قتالية عالية، لحماية الجبهة الداخلية لأمن مصر.