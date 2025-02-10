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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة
حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة
إسلام دياب

يقوم المواطنون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.

وفي هذا التقرير نوضح خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:

1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.

2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.

3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.

4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.

5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.

6- الضغط على كلمة "إرسال".

7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.

عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.

المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد

1ـ صورة البطاقة الشخصية.

2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.

3ـ صورة من عقد الإيجار.

4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

5ـ صورة وثيقة الزواج.

6ـ رقم السيارة إن وجدت.

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