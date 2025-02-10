بالحمالات .. نوال الزغبي تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت نوال الزغبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ثوب أبيض حمالات وبنطلون اسود مرسوم عليه بالاحمر بعض الورود.

ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نوال الزغبي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نوال ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.