قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مرعبة.. كيف انتهت حياة نجل صاحب مطعم شهير على يد صديقه بالغربية (القصة الكاملة)
موقف مرموش .. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع قبل موقعة دوري أبطال أوروبا
بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
الأمم المتحدة: الدمار في غزة هائل والسكان يبحثون عن أحبائهم بين الأنقاض
المرور هتجيلك لحد البيت .. الداخلية تطلق خطًا ساخنًا لتوفير خدمة جديدة
بسبب محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يحذر ليفربول من "كارثة"
استدعاء شيرين إلى النيابة في اتهام من المؤلف طارق عبد الستار
منخفض جوي يؤثر على البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا
رسائل قطرية إلى الاحتلال يكشفها مسئول إسرائيلي
النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
بـ80 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم لإزالة الركام وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في غزة
الاحتلال يقتحم مخيمات الضفة ويدمر بناها التحتية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة 11 من مهرجان أفلام السعودية في أبريل 2025

مهرجان افلام السعودية
مهرجان افلام السعودية
محمد نحلة

 أعلن مهرجان أفلام السعودية، الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، عن إطلاق الدورة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 17-23 أبريل المقبل في مقر مركز إثراء في الظهران، تحت محور "سينما الهوية" وبشعار "قصصٌ تُرى وتُروى". كما تسلط هذه الدورة الضوء على السينما اليابانية في سبيل بناء جسور لنقل المعرفة والتجارب إلى صنّاع الأفلام في المملكة.


تعزيز حضور السينما السعودية


وفي هذا السياق، صرّح منصور البدران، نائب مدير المهرجان، قائلاً: "نفخر بشراكتنا الممتدة مع جمعية السينما في تنظيم مهرجان أفلام السعودية، ونعمل على تعزيز حضور السينما السعودية، ودعم المبدعين من خلال منصات تفاعلية تُثري المشهد السينمائي المحلي والدولي."


وأضاف البدران: "السينما السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن في (إثراء) ندعم هذه الصناعة عبر توفير البيئة المناسبة لنموها، من خلال المهرجان الذي أصبح منصة رئيسية لصنّاع الأفلام السعوديين، وعبر باقة البرامج التي يقدمها المركز لدعم هذه الصناعة الواعدة."


ومن جانبه، صرّح هاني الملا، المدير التنفيذي لجمعية السينما، قائلاً: "نثمن عاليًا دعم هيئة الأفلام ونعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في تنظيم مهرجان أفلام السعودية، الذي يمثل منصة رئيسية لدعم صنّاع الأفلام السعوديين وتعزيز الهوية السينمائية الوطنية. كما نعمل من خلال برامج ومسابقات المهرجان على تسليط الضوء على الإبداع المحلي وبناء جسور للتواصل مع مختلف الثقافات السينمائية العالمية."


سينما الهوية


ويهدف محور هذا العام "سينما الهوية" إلى عرض مجموعة من أبرز الأفلام الطويلة والقصيرة، العربية والدولية، التي تستكشف موضوع الهوية. كما يتناول البرنامج أفلاماً تعكس وتؤثر على فهم الهوية الفردية، الوطنية، والثقافية، مع تسليط الضوء على التحديات والتحولات التي تواجه الهوية. بالإضافة إلى ذلك، يُعنى البرنامج بالأفلام التي تبرز التراث الثقافي والمعماري، وتستكشف العلاقة بين المدن والهوية، وتأثير هذه العلاقة على مستقبل المجتمعات.


أضواء على السينما اليابانية


فيما يعرض برنامج "أضواء على السينما اليابانية" في الدورة الحادية عشرة من المهرجان مجموعة أفلامًا مختارة من اليابان بالإضافة لذلك يقدم باقة متنوعة من الأنشطة ذات الصلة، كما يتضمن البرنامج ورش عمل وتجارب تفاعلية للأطفال والعائلات وحضور المهرجان.


تعزيز التواصل ودعم المواهب


كما أعلن المهرجان عن إطلاق برنامج الانتساب في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل ودعم المواهب السينمائية في المملكة. حيث يتيح البرنامج لمحبي السينما وصنّاع الأفلام فرصة المشاركة في فعاليات المهرجان، وحضور العروض السينمائية، والاستفادة من ورش العمل والندوات الثقافية، إضافة إلى توفير مساحة للتواصل مع محترفي صناعة الأفلام.


عن مهرجان أفلام السعودية


يُقام مهرجان أفلام السعودية سنويًا في مركز (إثراء) بالظهران، ويُعد من أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، والمسابقات، وسوق الإنتاج، والورش التدريبية، التي تهدف إلى تطوير صناعة الأفلام السعودية وتعزيز حضورها عالميًا. وتلعب جمعية السينما دورًا محوريًا في تطوير البرامج والمبادرات التي تدعم صنّاع الأفلام، وتساهم في إدارة المسابقات السينمائية، والورش المتخصصة، بما يثري المحتوى الإبداعي للمهرجان ويعزز مكانته كمنصة لدعم المواهب السعودية.

السعودية مهرجان مهرجان أفلام السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مهرجان افلام السعودية

انطلاق الدورة 11 من مهرجان أفلام السعودية في أبريل 2025

مسلسل جريمة منتصف الليل

عصام شعبان: عرض "جريمة منتصف الليل" في رمضان وانتهينا من مونتاجه | خاص

مريان خوري

تفاصيل ندوة "الأفلام الذاتية التسجيلية والوثائقية" بمهرجان الإسماعيلية

بالصور

تعرف على فوائد الزعتر في دعم المناعة وصحة القلب

فوائد الزعتر في دعم المناعة وصحة القلب
فوائد الزعتر في دعم المناعة وصحة القلب
فوائد الزعتر في دعم المناعة وصحة القلب

دينا داش تكشف عن حملها الثاني من المالديف.. شاهد

دينا داش
دينا داش
دينا داش

مصر للطيران تشارك في معرض شرق البحر المتوسط للسياحة والسفر.. صور

مصر للطيران تشارك في معرض شرق البحر المتوسط للسياحة والسفر
مصر للطيران تشارك في معرض شرق البحر المتوسط للسياحة والسفر
مصر للطيران تشارك في معرض شرق البحر المتوسط للسياحة والسفر

انطلاق حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible من منطقة أهرامات الجيزة | صور

انطلاق حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible
انطلاق حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible
انطلاق حفل الفرقة الموسيقية العالمية deep house Bible

فيديو

انجي مراد

تنبأت برحيلها قبل أيام.. قصة وفـــاة فنانة شهيرة بعد وضع مولودها

مستر بيست

100 ساعة داخل الأهرامات.. مستر بيست يبهر العالم من داخل الهرم

أحمد حلمي - تامر أمين

هتكبر في عيونهم | رسالة مثيرة من تامر أمين لـ أحمد حلمي بعد إفيه مصري صف أول

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد